Sofía Orellana, entre lo público y lo privado

Ella ha generado polémica no sólo por su ingeniosa forma de hacer campaña en redes sociales ante la falta de recursos, sino también por sus propuestas, pues hace poco planteó la castración química a los violadores

Además comentó que la figura política debe ser una persona transparente y preparada, con calidad moral intachable y con los suficientes valores para poder manejar las situaciones que se le atraviesen en el camino.

Sofía Orellana ha emprendido también una lucha en contra de la discriminación, razón por la cual ha mostrado su apoyo incondicional a la comunidad gay.

¿Quién es Sofía, a qué se dedica?

Soy una mujer de 24 años, madre soltera, mi niño tiene 5 años; actualmente finalizo la carrera en Arquitectura. También soy cantante y modelo profesional, soy conductora de radio y televisión y socia de una empresa que organiza eventos y congresos a nivel ejecutivo, nacional e internacional.

¿Cómo surge tu interés por la política?

El gusto por la política ha sido desde siempre, porque como sabes, nosotros desde que nacemos somos seres políticos. Realmente la parte que me gusta de la política es el poder tener la oportunidad de hacer algo positivo por la sociedad, siempre eh estado interesada en estos temas, sobre todo en lo que hace falta solucionar y cómo e debe solucionar; aparte me gusta mucho el contacto con la gente.

¿Qué tan difícil ha sido esta lucha?

Yo no lo llamaría difícil, ha sido un proceso de muchísimo aprendizaje y de muchas enseñanzas, ha habido altos y bajos, porque nosotros empezamos la campaña con nuestros propios recursos y a pesar de eso logramos hacer que la campaña sonara mucho como la campaña por Tínder, que realmente esa campaña fue más orgánica.

¿Cómo va tu campaña?

La verdad estoy muy contenta con cómo es que se ha movido la campaña en general, la gente nos ha recibido con muchísimo cariño y confía mucho en la imagen que representa un joven en las elecciones, sobre todo ahora que están tan complicadas y que la mayoría de los jóvenes no quiere incluirse más que para emitir alguna opinión, pero realmente lo importante es votar y participar.

¿Qué peticiones has recabado en tus recorridos?

Nos hemos encontrado con muchos problemas, problemas que son muy básicos sobre todo en la ciudad como la pavimentación de calles, a mí me parece poco creíble que siendo una ciudad tan urbanizada, tan grande y avanzada en muchísimos rubros, todavía tengamos calles sin pavimentar y nos haga falta la infraestructura del alcantarillado, que el agua no llegue correctamente a las familias o que no tengamos alumbrado público o que nos haga falta cuerpo policiano o inclusive cámaras de seguridad.

¿Ha sido una campaña segura?

Todos estamos expuestos al peligro y a muchos problemas, pero realmente no ha pasado absolutamente nada negativo en contra de nosotros, más allá del ataque o de la violencia por redes sociales.

¿Hay confianza en la autoridad electoral?

Es la primera vez que yo tengo contacto a profundidad con lo que es una campaña, con lo que es una elección y creo que ahorita el Instituto Electoral Nacional estará muy fuerte y muy riguroso en el cuidado de las casillas y en que las cosas se hagan correctamente.

¿Un mensaje final?

Espero que el 1 de julio la gente me pueda dar la confianza y darse cuenta que no soy el mismo político de siempre, que soy un ciudadano igual que todos, con la sensibilidad para escucharlos y para traer soluciones positivas a todas las problemáticas que se presentan e independientemente del resultado de estas elecciones quiero que sepan que yo también seguiré trabajando en pro de los derechos, en pro de que todos tengan los mismos servicios y atenciones y en pro de que ya no tengamos inseguridad.