Landon Donovan muestra su apoyo por México para el Mundial

Después de su mensaje, el futbolista recibió varias criticas tanto de aficionados y gente cercana al futbol estadounidense, entre ellos Carlos Bocanegra, director técnico del Atlanta United de la MLS, quien cuestionó su apoyo.

En respuesta, Donovan le recordó sus orígenes mexicanos al técnico y dirigió la conversación sobre el trato que reciben los migrantes en Estados Unidos.

Landon Donovan tiene 36 años y fue parte de la generación que logró superar a la Selección Mexicana en diferentes rubros del futbol como las eliminatorias mundialistas, así como en el Mundial de Corea y Japón 2002, donde Estados Unidos superó a los mexicanos en octavos de final, logrando anotar en ese partido.

The tournament is here! USA fans, our team may not be in Russia, but our neighbors to the south are. So join me and their proud #sponsor @WellsFargo to cheer on our other team, Mexico @miseleccionmxEN. ¡Vamos México! pic.twitter.com/YIifLGCT0D — Landon Donovan (@landondonovan) 16 de junio de 2018