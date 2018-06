La victoria más grande que he tenido en mi carrera: Juan Carlos Osorio

Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana, se mostró contento sobre la victoria ante Alemania en el comienzo de la participación del equipo en el Mundial de Rusia 2018.

Indicó que él pasa a segundo plano por el gran trabajo de los jugadores, pero aceptó que está ha sido la más grande victoria de su carrera deportiva, sino al menos la más resonante.

“Yo paso a segundo plano, sería un mentiroso en negarlo, que me dio una alegría enorme. Es tal vez la victoria más resonante, más grande que he tenido en mi carrera deportiva y ojalá no sea la última”, dijo Osorio entrevistado por Tv Azteca.