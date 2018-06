Sexenio Mundialista: Lo mejor de la jornada

“Me duele haber errado el penalti, porque era la ventaja decisiva… Merecimos ganar el partido, pero hay que estar tranquilos, desde luego hay bronca y amargura. Lo mejor fue ver a tantos argentinos apoyándonos”, comentó Messi.

VAR permitió corregir un error: Deschamps

Siguiendo con los penaltis, en la victoria de Francia sobre Australia por 2-1, no solo fue marcado una falta en el punto penal, también debutó el Video arbitraje, el llamado VAR para que los franceses consiguieran su primer gol. Al respecto, Didier Deschamps, el seleccionador del cuadro europeo celebró el uso de la tecnología ya que permitió corregir un error.

“No quiero hablar mucho sobre la utilización del video, aunque hoy haya actuado a nuestro favor. Ha permitido corregir un error. El árbitro no vio que hubo falta y rectificó… En el momento que se corrige un error es positivo. No puedo decir que sea más fácil, ya que nosotros lo sufrimos en un partido amistoso y la decisión fue en contra nuestra”, comentó Deschamps.

Guerrero sin resentimientos por quedarse en la banca

Paolo Guerrero, delantero de Perú, señaló que no guarda resentimiento por no ser contemplado en el once titular en el debut de la selección ante Dinamarca, por lo que dijo que respeta la decisión tomada por el técnico Ricardo Gareca.

“Hay que respetar las decisiones del profesor y estaré cuando me requiere”, explicó Guerrero.

Sobre la derrota, habló sobre el fallo del penalti de Christian Cueva a lo que consideró que fue una acción injusta ya que merecían llevarse el triunfo y que un error puede ocurrirle a cualquiera.

“Le puede pasar a cualquiera. Fui a hablar con él porque es un jugador fundamental dentro del equipo y tenía que recuperarse… No fue justo, por eso la frustración de todo el mundo. Merecíamos ganar, pero así es el futbol cuando no marcas y te marcan pasa esto”, indicó Guerrero.

México convencido de sus posibilidades: Ochoa

Llegó el día, la Selección Mexicana de futbol debutará en el Mundial de Rusia 2018 frente a Alemania este domingo, en un partido donde saben que no son los favoritos, pero que se encuentran convencidos de sus posibilidades, así lo afirmó el arquero Guillermo Ochoa.