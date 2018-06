Nintendo se reinventa, sin cambiar las dinámicas del pasado

Nintendo vive un nuevo éxito en su compañía con la consola Switch, así como con las nuevas versiones de sus grandes franquicias, lo que muestra que la compañía sabe evolucionar sin romper con su tradición, explicó Gustavo Viudez, director de marketing de Nintendo Ibérica.

Durante la conferencia de videojuegos E3, Nintendo fue una de las más ovacionadas con su próximo lanzamiento Super Smash Bros Ultimate, el cual es una muestra junto con otros títulos como Super Mario Odyssey o The Legend of Zelda: Breath of the Wild de esta renovación constante sin cambiar las dinámicas del pasado.