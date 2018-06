Voto útil no debe ser para un inútil: René Juárez

“El voto útil tiene que ser para un útil, y quién es útil para el cargo, el que reúne las características que exige el cargo porque sino tú le das el voto útil a un inútil vas a convertir tu voto útil en inútil porque se lo estás dando a un inútil, o a un hombre o que no está preparado para el cargo porque no tiene experiencia o a un ocurrente que todos los días dice una cosa y al día siguiente otra”, explicó Juárez.

Esto al inaugurar el Consejo Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones (STIRTT), en donde Juárez se vio arropado por miembros de la Confederaciones de Trabajadores de México (CTM) y afirmó que José Antonio Meade se ha consolidado en el segundo lugar de las preferencias.

También, aseguró que el voto útil para el candidato presidencial ya se está manifestando, debido a que muchos panistas le están dando la espalda a Ricardo Anaya. Aunque no quiso decir nombres en específicos, agradeció el apoyo del senador Ernesto Cordero.

“Ya se están viniendo muchos para acá, de Acción Nacional ya tenemos a muchos para acá. Ustedes conocen a muchos que ya se han pasado, no voy a hacer una lista, pero ya son muchos que además son senadores, tienen cargos, pero, además, mucha gente que está viendo en Pepe Meade un proyecto viable, que genera confianza y certidumbre. No tenemos un pacto con nadie, ni con uno ni con otro, el pacto es con los ciudadanos”, explicó el dirigente del PRI.

Juárez hizo un llamado a no medir a todos los candidatos con la misma vara y que no se quiera culpar y responsabilizar a todos los que no son responsables de la corrupción.

“La institución partidaria, como institución, no se equivoca, se equivocan las personas, si alguien se equivocó, si alguien traicionó, si alguien no estuvo a la altura del desafío y del reto, de la confianza otorgada por las y los ciudadanos, si violentó, que se le aplique la ley, pero que no se nos quiera culpar y responsabilizar a todos de los que no somos responsables”, señaló.