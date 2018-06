Primer tráiler de 'The Girl in the Spider's Web' con Claire Foy Esta cinta se basa en la novela de David Lagercrantz, que continua la saga Millenium del fallecido autor Stieg Larsson.

Siete años después de La Chica del Dragón Tatuado, una nueva cinta de la saga Millenium del autor sueco Stieg Larsson llegará a la pantalla grande, aunque con un nuevo director y un nuevo elenco. La actriz Rooney Mara, que dio vida a Lisbeth Salander en la cinta de David Fincher pasa la batuta a la británica Claire Foy en esta película que dirige Fede Alvarez. La cinta The Girl in the Spider's Web, basada en la novela homónima de David Lagercrantz, continuación de la trilogía Millenium, y tendrá a Sverrir Gudnason en el papel de Blomkvist y Sylvia Hoeks como la hermana gemela de la protagonista, Camilla.

Sobre la trama, Salander tendrá que desentrañar todos los casos que suceden a su alrededor, asumiendo riesgos que la pondrán en el punto de mira de una peligrosa organización criminal. Por su lado, Blomkvist intentará por todos los medios encontrar algo que le ayude a sobrevivir, lo que le llevará a volver a cruzar su camino con el personaje de Foy. El 26 de octubre nos esperan en cines, hasta entonces, el nuevo póster nos recuerda que el pasado nunca queda atrás.