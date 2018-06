Revelan posibles artes conceptuales de 'Los Vengadores 4'

No cabe duda que Los Vengadores: Infinity War dejó la vara muy alta para Los Vengadores 4 , cuyo estreno está programado para mayo de 2019, y que promete poner punto final a una era en el Universo Cinematográfico Marvel (MCU).

En la imagen en la que están todos los héroes aparecen los que sobrevivieron al chasquido de Thanos con el Guantelete del Infinito, personaje interpretado por Josh Brolin.

Iron Man, Capitán América, Thor, Black Widow, War Machine, Rocket Raccoon están acompañados de los grandes ausentes en Infinity War, Hawkeye y Ant-Man, al igual que de Capitana Marvel.

A simple vista, resalta la nueva apariencia de Hulk, papel de Mark Ruffalo, quien ahora cuenta con una especie de armadura o traje que lo viste en todo su cuerpo.

Asimismo, en la imagen no aparece la Avispa, papel que interpretará Evangeline Lilly en Ant-Man and the Wasp en verano próximo, y que se espera esté en Los Vengadores 4.