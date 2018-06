Mark Hamill sale en defensa de Kelly Marie Tran

Y es que desde que la actriz reveló que había sido elegida por RIan Johnson para un papel en el Episodio VIII de Star Wars, los comentarios racistas no se hicieron esperar.

El acoso que ha sufrido Kelly Marie Tran va desde comentarios abusivos sobre su origen y etnia, hasta burlas sobre su apariencia física y su peso.

En esta línea, el actor John Boyega, Finn en la trilogía secuela de Star Wars, también expresó su rechazo a estas formas de acoso tanto para su compañera de reparto como para otros miembros, él mismo incluido.

“Si no te gusta Star Wars o algunos personajes, por favor entiende que hay gente que toma las decisiones y que acosar a las actrices y actores no va a servir de nada. No te mereces que te tratemos con educación si te comportas de forma grosera. Incluso si has pagado por una entrada”, escribió en Twitter.