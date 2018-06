Anthony Hopkins arremete contra el tóxico mundo de Hollywood

A sus 80 años de edad, el actor galés Anthony Hopkins es un veterano y reconocido intérprete cotizado por muchas producciones cinematográficas. Sin embargo, el histrión siempre ha sido cuidadoso en elegir sus proyectos, evitando en ocasiones Hollywood.

Y es que el actor es muy crítico con Hollywood, como en su reciente entrevista con Radio Times, en la que afirmó que se trata de un mundo "traicionero" y ha tildado a esta industria de "venenosa y “tóxica".

“Mira cómo las personas se sienten con derecho a esto, a ese uno y lo otro, y solo pueden estar rodeados de gente que les diga que sí. Es una atmósfera venenosa y tóxica y no quiero estar rodeado de gente así. Palabras como 'luvvie' y los besos en la mejilla, no puedo soportarlo. Hay tanta hipocresía... y ellos no saben nada”.