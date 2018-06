Necesitan un milagro para ganarme: López Obrador

El candidato a la presidencia de la República por la coalición Juntos Haremos Historia visitó la capital de Colima en donde se reunió con simpatizantes en el Casino de la Feria de Colima, y en donde realizó estas declaraciones.

En el evento, el tabasqueño respondió a los señalamientos que acusan a Javier Jiménez Espriú de estar vinculado con Idesa, una empresa de la familia Odebrecht.

López Obrador aseguró que sí tenía conocimiento del vínculo entre Jiménez Espriú e Idesa cuando le hizo la invitación para la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, por lo que dijo, Jiménez no tiene relación alguna con los casos de corrupción.

Finalmente, indicó que lo único que le preocuparía durante la jornada electoral sería la intervención de los gobernadores en el proceso electoral, pues aseguró ninguno se ha pronunciado en un total respeto a la decisión de los ciudadanos.

“Los gobernadores están muy callados. No se están comprometiendo a defender el voto, y están metidos haciendo campaña y utilizando dinero del presupuesto, no en todos los casos, pero sí la mayoría está involucrada en el proceso electoral", señaló el ex jefe de Gobierno capitalino.