Un spin-off de 'Game of Thrones' menos

En este sentido, Game of Thrones ya prepara el piloto de su primera precuela, y en este sentido, en un post para felicitar a Jane Goldman por ser la elegida para el proyecto, George R.R. Martin ha confirmado que una de las ideas planteadas para el spin-off fue descartada.

El canal estadounidense no solo continua con la producción de la temporada final de Game of Thrones , sino que ya piensa a corto plazo cómo continuar con la saga de George R.R. Martin en la pantalla chica.

"Empezamos con cuatro, que se convirtieron en cinco. Una de ellas fue descartada por lo que me han dado a entender y, por supuesto, la de Goldman se está grabando. Pero eso no significa que las otras hayan muerto. Tres precuelas de Game of Thrones ambientadas en diferentes periodos y con diferentes personajes e historias continúan en desarrollo".

Por tanto, está claro que el piloto de Goldman no será necesariamente el único spin-off con que contará la ficción, pero demuestra que la plataforma no se va a conformar con cualquier serie que lleve Game of Thornes en su título.

"Por lo que me han dicho, todo indica que podremos grabar al menos un piloto más o puede que incluso más de uno en los próximos años".

Y antes de que los seguidores de A Song of Ice and Fire preguntara, George R.R. Martin confirmo que Winds of Winter, la sexta novela de la saga, es su primera prioridad.