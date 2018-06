Lula da Silva, nuevo comentarista de Rusia 2018

No hay motivo para no celebrar el Mundial de Rusia 2018, incluso si estás en prisión. Así lo piensa el ex presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien comentará desde la cárcel el gran torneo deportivo para una televisora y una estación de radio.

El encargado de dar a conocer la noticia fue el comentarista José Trajano, quien tiene un programa en TVT y la radio Brasil Actual. El comunicador publicó un video donde confirmó que el ex mandatario dará a conocer su opinión sobre el magno torneo que sucede del otro lado del charco.