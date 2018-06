Didier Deschamps celebra la lealtad de Griezmann al Atlético

“Hay dos cosas de la decisión de Antoine con las que me quedo: su fidelidad con el Atlético de Madrid y que ahora tenga el espíritu libre antes de la Copa del Mundo. Y eso es muy positivo para nosotros”, precisó en preguntas hechas por EFE.

Griezmann era uno de los grandes anhelos del cuadro de Ernesto Valverde y su fichaje era considerado como inminente, pues la negociación para cerrarlo este verano se realizó desde el año pasado. Al final, el francés emitió un pequeño documental donde dio a conocer su decisión final.

Para el técnico, la forma en que se dio a conocer la noticia no es trascendente, sino el hecho en sí mismo y la libertad que obtendrá Griezmann para disputar cada uno de los partidos de la Copa del Mundo.

“Hablo del fondo, no de la forma. Mucha gente le da mucha importancia a eso, pero como he dicho antes, me quedo con que es una gran noticia para su club, por la fidelidad mostrada, y para nosotros, ya que llega libre de preocupaciones al Mundial”, recalcó.