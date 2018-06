Trabajar al lado de Luis Miguel es algo increíble: Armando Manzanero

A la pregunta expresa de si conoció a Luisito Rey, el polémico padre, Manzanero dijo que nunca tuvo contacto con el progenitor del astro musical.

Por otro lado, el compositor yucateco se distanció del tema del supuesto consumo de droga durante la juventud de Luismi a instrucción de su padre, ya que es algo que desconoce en su totalidad.

“A mí nunca me lo contó, ni nunca lo vi, ni nunca me enteré, por lo cual soy ignorante, si él lo converso pues caramba ¿por qué no lo conversó a mí también?”, agregó.