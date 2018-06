Jugador de Lobos BUAP acepta que no deseaban pagar por permanencia

Lobos BUAP sigue con sus primeros trabajos de pretemporada en las instalaciones del Estadio Universitario, preparándose para el Apertura 2018 después de mantener la categoría por el reglamento de la Liga Mx, algo que no dejó contento a los elementos del cuadro.

Este fue el caso de César Cercado, defensa de posición quien aseguró que el equipo no se siente orgulloso por la situación, al quedarse en Primera División después de pagar 120 millones de pesos, ya que deseaban quedarse por méritos propios.

“Pagar no era obviamente lo deseado, la intención era la de hacer méritos para quedarse; pero no se faltó a ninguna de las reglas y seguimos aquí, con la experiencia de no dejar puntos a la deriva”, dijo Cercado.