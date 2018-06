Fiscal de Nueva York demanda a la Fundación Donald Trump

Explicó que la fundación se involucró en una extensa coordinación política ilegal con su campaña presidencial y para influir en las elecciones presidenciales del 2016, bajo órdenes e indicaciones de su equipo de campaña.

La demanda fue presentada ante la Corte Suprema del Estado de Nueva York con sede en Manhattan, siendo un caso judicial más que vive Trump desde su llegada a la presidencia. Entre los que enfrenta, se encuentran varias demandas de mujeres que aseguraron ser acosadas por el presidente, así como la intervención de Rusia para su triunfo en los comicios presidenciales.

Donald Trump respondió al caso y lo calificó de ridículo, acusando como en otros casos a los demócratas de estar detrás de las acusaciones.

The sleazy New York Democrats, and their now disgraced (and run out of town) A.G. Eric Schneiderman, are doing everything they can to sue me on a foundation that took in $18,800,000 and gave out to charity more money than it took in, $19,200,000. I won’t settle this case!... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14 de junio de 2018