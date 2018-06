Copa del Mundo no afectará las elecciones: INE Marco Baños, consejero del INE comentó que debido a que la Selección Mexicana no juega el primero de julio, las elecciones no se verán afectadas.

Foto: Especial Marco Baños, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), confió en que el Mundial de futbol de Rusia, el cual arrancó este 14 de junio, no genere desinterés en la población en las elecciones de este próximo primero de julio. Señaló que, esto se debe a que el día de los comicios no hay partido de la Selección Mexicana, además de que los horarios les favorecen ya que los partidos son por la mañana. “Estoy seguro de que van a ir a votar, no hay partido de la selección el domingo primero de julio, pro como los partidos son en la mañana, pues, una vez que terminen los juegos los electores se van a volcar a las urnas y yo no tengo la menor duda de que eso va a ocurrir”, comentó Baños. RELACIONADAS No hay espacio para el fraude electoral: INE y TEPJF

INE condena asesinato de Fernando Purón

INE recibe más de 41 mil paquetes con votos del extranjero ÚLTIMA HORA En su mensaje, aseguró que los 89.2 millones de mexicanos inscritos en la Lista Nacional de Electores (LNE) están conscientes de que el primero de julio es el día de las elecciones. Sobre el papel que mantiene el INE, señaló que se están encargando de cumplir con todas las actividades previas a la jornada electoral, como el caso de la papelería electoral, afirmando que ya está distribuida en todo el país. “Toda la documentación, las boletas, las actas, la demás papelería que se utiliza en las casillas y los materiales como los crayones para marcar las boletas, las marcadoras de la credencial, las urnas, los canceles o elementos modulares, todo está ya distribuido a los consejos distritales”, dijo. Señaló que el siguiente paso será armar cada paquete y distribuirlo en las más de 156 mil casillas que se instalarán el día de la elección, proceso del que están encargados los consejeros distritales. Además, y aprovechando el clima mundialista, se atrevió a dar su pronóstico para el partido de este domingo entre la Selección Mexicana y Alemania, afirmando que México ganará por 2-1.