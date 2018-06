'Hobbs and Shaw' se inspirará en 'Arma Mortal'

El director David Leitch, responsable de la reciente Deadpool 2 y fichado por Universal Pictures para encabezar Hobbs and Shaw, el primer spin-off de Rápidos y Furiosos, tiene claro el tipo de película que quiere mostrar.

En entrevista para IGN, Leitch ha expresado su emoción ante este spin-off y el motivo por el que está tan deseoso de sacar la producción, afirmando que quiere realizar una película muy diferente a las de Rápidos y Furiosos.

"Están esas películas de los años 80-90. Como Arma Mortal y Límite: 48 horas que realmente me dicen algo como cineasta. Hay algunas que me hicieron querer ser director de cine, para empezar. Por lo que viendo la química que tienen [Statham y Johnson] en la última película de 'Fast' y el potencial que podrían tener, era muy difícil no decir sí, y decir «vamos a hacer esto»".