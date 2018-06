Sexenio Mundialista: Lo mejor de la jornada

Juan Antonio Pizzi, técnico de Arabia Saudita, tomó con mucha autocritica la derrota y dijo sentirse avergonzado por el resultado, y aunque aseguró que levantará la cabeza, sabe que no será fácil recuperarse en su siguiente partido ante Uruguay.

“Me siento avergonzado por lo sucedido. Fue un partido muy malo y no dejamos de sentir vergüenza por haber sufrido una derrota que nos pega bastante. El equipo no pudo competir como estaba planeado. Creo que Rusia no hizo grandes cosas en la cancha, a pesar de eso nos ganó de manera contundente”, explicó el técnico.