Robbie Williams polemiza inauguración de Rusia 2018 con seña obscena

Este momento se presentó justo en el momento en que cantaba Rock DJ, y cuya seña la lanzó a manera de condenar el rechazo a los homosexuales que tiene lugar en la Federación Rusa.

El cantante arrancó su presentación con su sencillo de 1998 Let Me Entertain You, vestido con un traje de leopardo rojo y el cabello peinado hacia atrás. También incluyó temas como Angels y Feel, acompañado de la soprano rusa Aida Garifullina.

<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/knSVEpX5rA4" frameborder="0" allow="autoplay; encrypted-media" allowfullscreen></iframe>