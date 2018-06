Geoff Johns deja la presidencia de DC Entertainment

De igual forma, la salida de Johns se ha producido un día antes de que un juez anunciara su resolución respecto al juicio antimonopolio entre el Departamento de Justicia estadounidense y la AT&T, la cual estaba buscando fusionarse con Time Warner, compañía de Warner Bros. y DC.

Cabe señalar que Green Lantern Corps. no será su primer proyecto, pues actualmente está escribiendo y produciendo Mujer Maravilla 2 y además también se le atribuyen los créditos de co-guionista y productor ejecutivo de Aquaman.

Además, hay que destacar que Geoff Johns ha sido un miembro clave en el lanzamiento de muchas de las series televisivas basadas en los héroes de DC, ya que no solo co-desarrolló junto a The CW la serie The Flash, sino que además también colaboró con Peter Roth y WBTV en el lanzamiento de Supergirl y Black Lightning.