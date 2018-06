Jeremy Renner revela todo sobre el tatuaje de los 'Vengadores'

Renner confesó que el actor Mark Ruffalo fue el único que no quiso hacerse el tatuaje, aunque dijo desconocer la verdadera razón por la que no quiso.

“Ruffalo es el único que se asustó en el último momento, no estoy seguro del motivo. Simplemente no quería hacerlo, y nosotros le decíamos: ‘traeremos henna o algo’. No es realmente acerca del tatuaje, es sobre la celebración de nuestra amistad, que se ha formado en esta última década”, comentó.