Se ha evitado una catástrofe nuclear: Trump

The World has taken a big step back from potential Nuclear catastrophe! No more rocket launches, nuclear testing or research! The hostages are back home with their families. Thank you to Chairman Kim, our day together was historic! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018

Por su lado, la agencia oficial norcoreana KCNA afirmó que "Kim Jong-un invitó a Trump a efectuar una visita a Pyongyang en el momento oportuno, y Trump invitó a Kim Jong-un a ir a Estados Unidos".

La agencia afirma además que el presidente de Estados Unidos aludió a un "levantamiento de sanciones" contra el régimen de Pyongyang.

I want to thank Chairman Kim for taking the first bold step toward a bright new future for his people. Our unprecedented meeting – the first between an American President and a leader of North Korea – proves that real change is possible! pic.twitter.com/yF3iwD23YQ — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 de junio de 2018