Nieto corrobora nula relación de Jiménez Espriú y Odebrecht

miércoles, 13 de junio de 2018, Miguel Angel Carral

El ex titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), Santiago Nieto Castillo, aseguró que Javier Jiménez Espriú no tiene vínculo alguno con el caso Odebrecht, a diferencia de Emilio Lozoya.

En su cuenta de Twitter, el ex funcionario dijo que revisó documentos sobre el desvío de recursos de Pemex al consorcio Braskem-Idesa, filial de Odebrecht, y no encontró el nombre de Javier Jiménez Espriú, ex director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.