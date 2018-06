SEIDO atrae investigación contra Ricardo Anaya

En entrevista, Cordero explicó que lo que solicita en su queja es que se tome en consideración el nuevo video en el que se vincula al aspirante presidencial de la coalición Por México al Frente con actividades ilícitas.

Asimismo, que se llame a declarar a los hermanos Barreiro y a Anaya Cortés, además que la autoridad financiera revise los estados de cuenta del aspirante presidencial y su familia.

A Ernesto Cordero no le preocupa alguna por una posible expulsión del PAN, y sostuvo que “nuestro candidato no es una persona honesta, a quien deberían expulsar es Anaya y no a los panistas honestos”.