Martha Erika Alonso cierra campaña el 23 de junio

“Lo que pude observar es que no están contemplando a los partidos locales, miden únicamente PAN, PRD y Movimiento Ciudadano y están dejando fuera a los partidos Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración”

Y agregó:

“Por lo tanto es una encuesta que no está completa, no puedes medir una coalición a medias y no tomar en cuenta a dos partidos locales que en muchos lugares tienen fuerza importante”.