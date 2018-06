Adultos mayores de Huauchinango están con Liliana Luna

La candidata por su parte les externó su agradecimiento, y dijo que no dejará de trabajar en beneficio de ellos. “Voy a legislar con igualdad para todos, desde el congreso voy a asegurarme que todos ustedes sean respetados y atendidos como se debe, y sepan que en mí van a seguir encontrando a una aliada, a un amiga que siempre tendrá la vocación de servirles y escucharlos. Así mismo me comprometo a trabajar muy de la mano con el próximo presidente electo para que los programas de asistencia dirigidos a todos ustedes continúen, no podemos retroceder, vamos a seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora”. A este mensaje, los abuelitos respondieron con aplausos y porras en reconocimiento a la vocación de servicio de Luna Aguirre.