Decio de María, hasta las lágrimas por el Mundial 2026

El presidente de la Femexfut, que dejará el cargo una vez terminado el certamen mundialista, valoró el esfuerzo de todos los miembros de las federaciones involucradas, pero también dedicó esta victoria a las aficiones de los tres países.

“Es un momento de gran emoción, de poder alcanzar un logro que no es para nosotros, es para las aficiones de los tres países que creyeron en este proyecto y que hoy estarán celebrando y estarán viendo a ocho años un evento que los unirá en una gran fiesta. Al final, es una gran emoción que solo yo me puedo explicar a mí mismo y no la puedo transmitir a ustedes”, señaló.