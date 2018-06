Warriors de Golden State realizan gran desfile de celebración

Stephen Curry fue uno de los jugadores más animados, quien abrió una botella de champagne con el público, además de regalarles camisetas, brazaletes y otros objetos de recuerdo.

Warriors de Golden State cuenta con seis títulos de la NBA en su historia, tres ellos conseguidos en la última época y cuenta con el potencial para mantener el éxito, debido al contrato que mantiene con sus jugadores y a que otros como Durant planea renovarle su contrato para protegerlo y mantener su base.

Steph put down Larry and made a run for it ?? pic.twitter.com/eVB9Rv0nmt — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) 12 de junio de 2018