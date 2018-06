Juez dicta libertad a cuatro vinculados en el caso Ayotzinapa

Derivado del análisis, el juez encontró indicios suficientes para establecer la presunción de que no fueron obtenidas las declaraciones de manera lícita. Además, consideró que el resto de las pruebas presentadas fueron insuficientes para sostener un auto de formal prisión.

El juez decretó la libertad de los imputados en cumplimiento a una sentencia emitida por el Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, por lo que no responde a la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado del estado, el cual ordenó la creación de la verdad.

También, se precisó que la medida no significa que los hechos consignados por el ministerio público no existieron o que los liberados no participaron en su comisión, es decir, no implica una exoneración o una libertad absoluta.

De igual forma, al haberse dado su libertad bajo reservas de la ley, la PGR aún puede presentar nuevos medios de prueba y consignar a una investigación a los imputados. Hasta el momento, hay 130 detenidos vinculados con los hechos ocurridos en Iguala y al menos 34 de ellos señalaron que fueron objeto de tortura al obtener sus declaraciones.