U2 le canta al fallecido Anthony Bourdain

“Y ahora este maravilloso narrador, que estoy seguro tiene historias que no pudo contarnos. Así que para Anthony Bourdain, y sus amigos y familia, esta es una canción inspirada en una gran, gran, gran amigo nuestro. Su nombre es Michael Hutchence", dijo Bono antes de interpretar una apasionada versión de Stuck In A Moment You Can't Get Out Of.