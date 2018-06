Dave Bautista estará en 'Guardianes de la Galaxia Vol. 3'

"Recibo muchos mensajes que dicen: "No puedo creer que estés muerto", explica. "Estaban realmente tristes, y yo decía: "Voy a estar en la cuarta. Voy a estar en Guardianes 3". No sé cómo me van a traer de vuelta, sí, pero de alguna forma voy a salir de esta porque, hasta donde yo sé, voy a estar en Guardianes 3, así que tengo que volver".

Con todo el secretismo que rodea a Los Vengadores 4, que también dirigen Joe y Anthony Russo con guion de Christopher Markus y Stephen McFeely, las palabras del ex luchador profesional pueden ser consideradas como un gran 'spoiler'.

"Ese es el único motivo por el que no estoy preocupado por soltar 'spoilers' o cosas que hagan que Marvel se enfade. Como he dicho antes, incluso antes de que la película se estrenara, ya he rodado la tres y la cuatro, ¡así que espero que no se enfaden! Y si lo hacen, voy a recibir una regañina".