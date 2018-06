José Saturnino Cardozo, el nuevo "pastor" del Rebaño Sagrado

Cardozo afirmó que su gran deseo es que el Guadalajara vuelva a ser protagonista en el torneo local, por lo que asume con responsabilidad el reto de seguir alimentando la grandeza de la institución.

Sobre la sombra de Almeyda y el respaldo que tenía de los jugadores, dijo no estar preocupado, convencido de que él será capaz de forjar su propia historia en el equipo.

“Vengo a hacer mi propia historia en Chivas, la gloria no tiene precio y hay plantel para soñar con eso, no tengo duda que este equipo va a convencer y jugar bien, no vengo para que confíen en mí porque aún no estamos trabajando, pero vamos a hacerlo con buenos partidos y ganando, nos tenemos que olvidar que llevamos dos torneos sin calificar”, agregó.