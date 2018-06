Futbol mexicano buscará reconciliación con Conmebol

Respecto a la Copa América de 2019, Cantú aceptó que los obstáculos son muy grandes para participar en dos torneos de manera simultánea, debido a los problemas de logística y a que la selección y equipos terminan por partirse en dos.

“Se habló poquito, no fue una discusión larga con Conmebol y ellos tomaron la decisión de que era mejor invitar a otras Federaciones… El problema que nosotros tenemos es que, como se dice en inglés ‘the grass is greener in the other side’ (el pasto de enfrente siempre es más verde), pero para nosotros la Copa Oro es primero”, dijo.