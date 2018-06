Dan paliza a Barbosa en el debate

Los candidatos -además de presentar propuestas en temas como Desarrollo Económico y Social, Seguridad y Justicia, así como Sociedad- también ocuparon su tiempo para criticar a sus adversarios.

Martha Erika Alonso, de la coalición “Por Puebla al Frente”, lamentó la misoginia de Miguel Barbosa, a tal grado que lo comparó con Luisito Rey que cobró fama una vez que inició la bioserie de Luis Miguel.

Enrique Doger Guerrero, candidato del PRI, fue uno de los primeros en pedirle a Miguel Barbosa que aclare su patrimonio inexplicable, pues recordó las investigaciones periodísticas que comprobaron que ocultó varios bienes en su declaración patrimonial.

Michel Chaín Carrillo, abanderado del Partido Verde Ecologista, le reprochó en todo momento a Miguel Barbosa el hecho de no responder si está o no titulado, pues en una entrevista con la periodista Adela Micha dijo que sí contaba con título de Abogado, hecho que durante esta campaña se demostró que no es cierto.

Miguel Barbosa no respondió a dichos cuestionamientos, sólo se dedicó a destacar que los ataques que recibió de su adversario eran por encargo del ex gobernador Rafael Moreno Valle. Incluso de manera directa señaló que en realidad el rico en esta campaña es Enrique Doger, pues recordó el señalamiento que hizo hace unas semanas en el sentido de que tenía tanto dinero que le alcanzaba para mantener a sus concubinas.

El ex rector de la BUAP no se quedó con los brazos cruzados y evidenció la incongruencia de Miguel Barbosa, porque anteriormente despotricaba en contra de Andrés Manuel López Obrador y ahora es su aliado, pero también hizo lo mismo con Rafael Moreno Valle, antes era su aliado y ahora su enemigo.

Más allá de estos ataques, los candidatos refrendaron las propuestas que han detallado a lo largo de la campaña en diferentes puntos del estado, las cuales concretarán en caso de ganar las elecciones.

Al final los cuatro, de manera individual y con sus respectivos equipos, se declararon vencedores de este debate que no fue similar a los realizados entre los candidatos a la Presidencia de México.