Fernández de Cevallos llama 'orate' a López Obrador

lunes, 11 de junio de 2018, Julio Sánchez

Diego Fernández de Cevallos, ex Jefe de Gobierno, afirmó que no descarta la posibilidad de que exista un pacto entre Ricardo Anaya, candidato presidencial de la coalición Por México al Frente y el presidente Enrique Peña Nieto, con el fin de no entregar al país a Andrés Manuel López Obrador.

Durante una entrevista radiofónica, definió a Obrador como el iluminado, además de calificarlo de orate, enfermo y psicópata, por lo que dijo que cualquier opción será mejor o menos mala que el aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia.