Emilia Clarke rechazó 'Cincuenta Sombras de Grey', ¿por qué?

"Realmente no era una cosa de desnudos", declaró Clarke. "Solo sabía la enormidad de lo que era... y simplemente no pensé que podría tomar eso", matizó.

Además, Emilia Clarke también insistió en que no tiene problemas en desnudarse para protagonizar escenas de desnudos, sin embargo, la actriz sí que señala que no le gusta hablar sobre dichas escenas, refiriéndose a Game of Thrones.