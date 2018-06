Empiezan a dejar solo a Barbosa

Entre los motivos que señaló para dejar solo a Miguel Barbosa, mencionó que fue el enfrentamiento entre dos grupos de Morena, el cual se registró durante su última visita de Andrés Manuel a una unidad deportiva de Atlixco.

“El candidato a gobernador Luis Miguel Barbosa tiene mucho que ver en esta situación al no dar el lugar que merece el candidato legítimo a la presidencia de Atlixco, queda claro que no han respetado la voluntad de las instituciones ni de la militancia de Morena, se han cerrado al diálogo, no hay mesa de negociación o de acuerdo político”.