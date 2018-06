Festejan a Trump con pastel por su cumpleaños en Singapur

El desenlace de esta reunión se mantiene en misterio, tomando en cuenta la volatilidad de ambos mandatarios, mientras los ojos del mundo y de las principales organizaciones observan con reservas las resoluciones de la reunión.

El encuentro solo durará un día debido a la agenda del presidente Trump, quien tiene previsto despegar de vuelta a Estados Unidos cerca de las 19:00 horas.

Hosted US President @realDonaldTrump at the Istana this morning. Had a good opportunity to catch up, and wish him all the best for tomorrow’s #TrumpKimSummit. – LHL https://t.co/Vvh15urxG0 pic.twitter.com/Gmjyfg6QZc — Lee Hsien Loong (@leehsienloong) 11 de junio de 2018