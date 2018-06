ESPECIAL: El tercer debate presidencial, la última llamada para Los Pinos

¿Dónde y a qué hora?

El Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que el debate se realice en punto de las 21:00 horas locales en el Gran Museo del Mundo Maya, en la ciudad de Mérida, Yucatán. De esta manera, se le brinda importancia a la región sur del país, tomando en cuenta que los primeros dos debates fueron en la Ciudad de México (Centro) y Tijuana, Baja California (Norte).

¿Quiénes serán los moderadores?

Desde hace varios días, la autoridad electoral reveló que los periodistas elegidos para el tercer debate serían Carlos Puig, Gabriela Warkentin y Leonardo Curzio. Una de sus labores más importantes, además de moderar y cuestionar a los candidatos, será la elección de las preguntas realizadas por los ciudadanos a través de las redes sociales.

Los temas del tercer debate

El tópico central será Economía y desarrollo, sin embargo, se dividirá en cuatro segmentos. Los primeros tres estarán esquematizados en dos bloques, mientras que el último será un mensaje de despedida.

Los temas sobre los que girará el debate son Crecimiento económico, pobreza y desigualdad; Educación, ciencia y tecnología, y Salud, desarrollo sustentable y cambio climático.

El orden de participación

El candidato que abrirá el debate será el representante de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien también cerrará las participaciones en el evento. En el caso del primer bloque, le seguirá López Obrador, José Antonio Meade y El Bronco.

En el segmento de pobreza y desigualdad arrancará Meade Kuribreña, mientras que López Obrador hará lo propio en el bloque de ciencia y tecnología, y Jaime Rodríguez en el de educación. El segmento de salud también arrancará con Meade, y El Bronco abrirá las preguntas relacionadas con desarrollo sustentable y cambio climático.

El gran atractivo del debate

Los moderadores elegirán 12 preguntas hechas por los ciudadanos a través de Twitter y Facebook. Fueron 11 mil 388 preguntas las que recibió el INE para este efecto, las cuales fueron filtradas previamente por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente y la Universidad de Veracruz.

Las reglas de convivencia

Entre las reglas aprobadas por los representantes de los candidatos está el posible uso de gráficas, carteles y fotos en tamaño carta. No se podrán utilizar celulares, tabletas u otro tipo de dispositivos. Asimismo, los candidatos deberán permanecer sentados en sus lugares, a fin de que no haya contacto físico y no podrán intercambiar mensajes o documentos.

¿Cómo ver le debate?

El debate será transmitido por canales públicos y privados, tales como el Canal del Congreso, Canal 22, TVUNAM, Canal 11 y las principales cadenas televisivas del país, por mencionar algunos. Asimismo, te invitamos a ver la transmisión del INE en el sitio web de Sexenio y su portal especializado de cobertura electoral Sexenio 18.