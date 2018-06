Lula da Silva sigue arriba en las encuestas de Brasil

Ante esta posibilidad, el diario Folha de Sao Paulo dijo que más del 40 por ciento de los votantes que apoyan a Lula no saben por quién sufragar en caso de que el ex presidente no pueda participar en las elecciones.

Cabe recordar que Lula está cumpliendo una condena de 12 años de cárcel desde el pasado 8 de abril, un caso que desató gran molestia en la población debido a que no existen pruebas de los crímenes de corrupción que se le imputan.

La semana pasada, el Partido de los Trabajadores presentó de forma oficial la precandidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, tras asegurar que se trata de un político inocente y que tiene todo lo que se necesita para sacar al país de la actual crisis.