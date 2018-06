López Obrador pide a INE y al TEPJF actuar para impedir compra de votos

Entendió que los migrantes no dejan su país o sus familias por placer, sino por necesidad, por lo que ayudar en la defensa de sus derechos, le hará un planteamiento al presidente Donald Trump de Estados Unidos, para que se implemente un plan regional que incluya a ambas naciones con Canadá y Centroamérica.

Dijo que con este acuerdo buscará impulsar las actividades productivas de toda la región, explicando que no se resuelve nada con el uso de la fuerza, la construcción de muros o con la militarización de la frontera.

“Porque el que se va a Estados Unidos no se va por gusto, se va por necesidad. Si en Centroamérica y México hay trabajo hay bienestar, la gente no va a emigrar… Somos idealistas, estamos construyendo una verdadera democracia en México, no una dictadura. Vamos siempre a defender las libertades”, afirmó.