Arrestan a Vince Vaughn por conducir alcoholizado en Los Ángeles

Vince Vaughn ya había sido arrestado por la policía previamente, esto en el 2001 en Wilmington, California del Norte, por participar en una pelea en la que también resultó herido el actor Steve Buscemi.

En aquella ocasión se le acusó de asalto, el cual estuvo motivado por altas dosis de alcohol, aunque los cargos fueron retirados. El actor también ha desatado polémica por ser defensor del uso de armas de fuego en colegios estadounidenses.

Vaughn acaba de estrenar la cinta Brawl in Cell Block 99, en la que interpreta a un ex boxeador que se encarga de causar violencia desenfrenada en una cárcel de máxima seguridad. Asimismo, se encuentra en puerta el lanzamiento de un nuevo proyecto, Fighting with my family, en la que comparte créditos con Dwayne Johnson.