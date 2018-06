'Checo' Pérez culmina 14° y Vettel se lleva la carrera en GP de Canadá

Previo al roce del mexicano, un accidente ya se había hecho presente en la pista después de un choque entre Lance Stroll y Brendon Hartley que dejó fuera a los dos conductores, ingresando el safety car apenas en la quinta vuelta.

En las acciones generales de la carrera, Sebastian Vettel de Ferrari se llevó la tarde, convirtiendo su pole position en su triunfo número 50 en su trayectoria y tomando de esta forma el liderato en el campeonato. Se trató de la primera victoria de la escudería italiana en Montreal desde 2004.

La pelea intensa se vivió por el segundo puesto, donde Valtteri Bottas de Mercedes luchó de gran forma con Max Verstappen de Red Bull para mantener la posición, cerrando el podio en la carrera.

Por su parte, Lewis Hamilton no pudo con Daniel Ricciardo hasta la llegada de la bandera a cuadros, quedándose con el quinto puesto, mientras Kimi Raikkönen de Ferrari luchó en el comienzo, pero no le duró el rendimiento y concluyó en la sexta posición.

BREAKING: Sebastian Vettel scores his 50th career victory, and with it takes the lead of the championship! #CanadianGP ???? #F1 pic.twitter.com/CsedvRBgqf — Formula 1 (@F1) 10 de junio de 2018