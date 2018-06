Anaya propone Fiscalía independiente para investigar a Peña Nieto

“Sé que por proponer esto, me atacan por todos los medios, no importa. Con tal de combatir la corrupción desde el más alto nivel es lo correcto”, apunta.

Respecto al segundo spot, el aspirante presidencial indicó la corrupción no es un cambio, al tiempo que aparecen diferentes imágenes y audios en los que Andrés Manuel López Obrador afirma que no meterá a la cárcel al presidente Peña Nieto y que inclusive firmará la paz con el ex presidente Carlos Salinas de Gortari.

Desde la salida de un video en el que se involucra a Ricardo Anaya en actos de tráfico de influencias y lavado de dinero el pasado jueves, el candidato acusó a Peña Nieto de estar detrás de estos ataques.