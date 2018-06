López Obrador sería la tapadera de la corrupción: Marko Cortés

Afirmó que entre los simpatizantes de Anaya el ánimo no ha menguado y sigue en crecimiento, poniendo como ejemplo el apoyo mostrado por los ex gobernadores panistas Pancho Barrio, Beto Cárdenas y Carlos Medina, que estaban en su momento con Margarita Zavala, así como del ex presidente Vicente Fox.

Cortés advirtió que no es casualidad que se estén dando los ataques contra el candidato presidencial de cara al tercer debate presidencial, al cual asistirá para apoyar a Anaya.