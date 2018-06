Ebrard felicita a la estrella porno Mia Khalifa

Tras haber sido corregido y alertado sobre su error, Ebrard publicó otro tuit donde dijo apenas haberse enterado de que se trataba de una noticia falsa. Pese a ello, refrendó su postura a favor de la innovación en México.

“Me dicen el tuit de Miranda García es fake, lo lamento, de cualquier modo, sostengo lo dicho en favor de la innovación”, escribió.

Al final, el político decidió también borrar esta segunda publicación y no dejar rastro de su “metida de pata” en las redes sociales.

Aunque hubo gente que se burló del tropiezo del ex mandatario capitalino, hubo otros que optaron por un humor más sarcástico y dijeron que no todo fue negativo, ya que quedó claro que Marcelo Ebrard no es un aficionado del cine para adultos.