Trump, con dos opciones en la renegociación del TLCAN

“Tenemos esas dos posibilidades. Si no llegamos a un acuerdo, eso sería algo muy malo para Canadá y algo muy malo también para México. Francamente, para Estados Unidos eso sería algo bueno. Pero no es eso lo que quiero, no quiero jugar ese juego. Así que, o negociamos un mejor TLCAN o pactamos dos acuerdos por separado”, señaló.