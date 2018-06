Cumbre con Kim Jong-un, una oportunidad única: Trump

De igual forma, el Presidente de Estados Unidos dijo que su equipo está confiado en que se lograrán cosas importantes la próxima semana, debido a que Corea del Norte ha venido trabajando de manera positiva en las reuniones previas.

“¿Cuánto tiempo hará falta para saber si son serios o no? Pienso que puede ser desde el primer minuto. ¿Quién sabe? Puede ser que no funcione. Hay una fuerte posibilidad de que esto no funcione (…) nos habremos reunido. Nos habremos visto. Y espero que nos apreciemos el uno al otro, que comencemos un proceso”, señaló.